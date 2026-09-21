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Тульские новости

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Аленичев сегодня приступает к работе с тульским «Арсеналом»

Аленичев сегодня приступает к работе с тульским «Арсеналом»

До открытия трансферного окна новый тренер Дмитрий Аленичев проведёт с командой 9 матчей, а первую игру под его руководством «Арсенал» сыграет 9 октября.

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