«Действия «умирающей» администрации»: США ввели масштабные санкции против энергосектора России

Администрация Джо Байдена не оставит след в истории, а лишь «наследит» перед своим уходом. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые антироссийские санкции против энергетического сектора.
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