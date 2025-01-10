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RT Russia

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«Действия «умирающей» администрации»: США ввели масштабные санкции против энергосектора России

«Действия «умирающей» администрации»: США ввели масштабные санкции против энергосектора России

Администрация Джо Байдена не оставит след в истории, а лишь «наследит» перед своим уходом. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые антироссийские санкции против энергетического сектора.

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