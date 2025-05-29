В России назвали регионы Украины, где может появиться буферная зона

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о возможном создании буферной зоны безопасности на Украине, которая может охватить не только Сумскую область, но и Черниговскую и Харьковскую.