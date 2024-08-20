20,08,24 Суджа - Мартыновка Боевые действия в районе Суджи. Обстрел со стороны ВС РФ позиции ВСУ восточнее Мартыновки.
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20,08,24 Суджа - Мартыновка Боевые действия в районе Суджи. Обстрел со стороны ВС РФ позиции ВСУ восточнее Мартыновки.
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