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20,08,24 Суджа - Мартыновка

20,08,24 Суджа - Мартыновка Боевые действия в районе Суджи. Обстрел со стороны ВС РФ позиции ВСУ восточнее Мартыновки.

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