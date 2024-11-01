Подколзин сделал передачу в матче с «Нэшвиллом». У него 0+2 в 11 играх

Форвард «Эдмонтона» набрал 2-е (0+2) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 11 игр. Сегодня за 13:22 (0:51 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 4 силовых приема, 5 минут штрафа, полезность – «плюс 1».