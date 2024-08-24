Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Париже арестовали Павла Дурова

В Париже арестовали Павла Дурова

В Париже арестовали Павла Дурова. Следствие намеревается установить характер отношений Дурова с Кремлем.

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Комментарии
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Надежда
Хотел подлизать западу, чтобы не лишили имущества, но теперь придется вкусить всю прелесть западной &quot;свободы слова и толерантности&quot;! Думаю, что 20 лет сто его отпрысков будут по очереди посещать своего богатенького &quot;папку&quot;-производителя)
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7 час.
Алексей Сафронов
Браво брависимо! Аплодирую стоя за глупость: Павлику с говорящей фамилией Дуров! Это и есть - наконец-то награда нашла хероя.
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6 час.

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