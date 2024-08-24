В Париже арестовали Павла Дурова. Следствие намеревается установить характер отношений Дурова с Кремлем.
В Париже арестовали Павла Дурова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Хотел подлизать западу, чтобы не лишили имущества, но теперь придется вкусить всю прелесть западной "свободы слова и толерантности"! Думаю, что 20 лет сто его отпрысков будут по очереди посещать своего богатенького "папку"-производителя)
Ответить
7 час.
Алексей Сафронов
Браво брависимо! Аплодирую стоя за глупость: Павлику с говорящей фамилией Дуров! Это и есть - наконец-то награда нашла хероя.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии