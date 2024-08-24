В Париже арестовали Павла Дурова

Надежда

Хотел подлизать западу, чтобы не лишили имущества, но теперь придется вкусить всю прелесть западной "свободы слова и толерантности"! Думаю, что 20 лет сто его отпрысков будут по очереди посещать своего богатенького "папку"-производителя)