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Футболистка Швеции Аслани: «Сколько женщин на высоких должностях в федерациях? Должно быть больше, надо что-то менять. Мы хотим равенства, но до него еще далеко»

Футболистка Швеции Аслани: «Сколько женщин на высоких должностях в федерациях? Должно быть больше, надо что-то менять. Мы хотим равенства, но до него еще далеко»

«Такое ощущение, что на протяжении всей карьеры приходится вести такие сражения. Мы хотим равенства в футболе, но до него еще очень далеко.

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