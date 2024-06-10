Ростовской области предрекли потерю трети всего урожая из-за засухи

Губернатор Голубев пообщался с аграриями и спрогнозировал проблемы.Длящаяся на протяжении последних двух месяцев в Ростовской области засуха в самом ближайшем времени может привести к потере порядка 30% урожая в регионе.
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