The mayor of the Ukrainian Dnieper Filatov* fled the country because of the NABU investigation

Boris Filatov, the mayor of the Ukrainian Dnieper (Dnepropetrovsk), known for his anti-Russian statements, ❶ urgently left Ukraine in connection with the anti-corruption investigation.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым