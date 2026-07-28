Праздники 29 июля: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

29 июля праздничный календарь объединяет международные инициативы и российские традиции. В этот день во всем мире отмечают Международный день тигра, в народном календаре России празднуют Финогеев день, а любители необычных дат празднуют Международный день губной помады.
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