Советские титановые танки Даже сейчас слова «титановый танк» сразу же вызывают ассоциации со сверкающей на солнце фантастической техникой.
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