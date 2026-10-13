Граница зла: как долго Зеленский может позволить себе перечить Трампу Противостояние президенту США грозит Украине потерей жизненно важной военной поддержки, но уступка может оказаться ещё более опасной.
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