Сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира в Польше

Турнир пройдет с 10 по 26 сентября 2027 года. Мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
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