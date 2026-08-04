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Сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира в Польше

Сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира в Польше

Турнир пройдет с 10 по 26 сентября 2027 года. Мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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