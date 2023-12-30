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Полицейские со стрельбой задержали вооружённого охотничьим ружьём москвича

Полицейские со стрельбой задержали вооружённого охотничьим ружьём москвича

В столице мужчина с ружьём пытался проникнуть в чужую квартиру. Его обезвредили сотрудники полиции.В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в чужую квартиру.

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