Прокуратура проверяет задержку рейсов в Перми 6 августа 2026 года

Аэропорт Перми проводит проверку из-за задержки рейсов в Сочи, Москву и Усинск 6 августа 2026 года. Уральская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, организована мобильная приемная.
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