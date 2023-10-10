Рейтинг крупнейших пассажирских кораблей

Пассажирские лайнеры являются крупнейшими транспортными средствами на планете. Несмотря на дурную славу Титаника и ряда других кораблей этого класса современные монстры пассажирских перевозок являются самым надежным и наиболее комфортабельным средством передвижения на большие расстояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии