Дакар-2024. Корнехо выиграл 4-й этап и стал лидером ралли в зачете мотоциклов

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В Саудовской Аравии проходит четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Аль-Саламия – Эль-Хуфуф). Представитель «Хонды» «Начо» Корнехо выиграл спецучасток и опередил Росса Бранча на «Хиро» в общем зачете в классе мотоциклов.