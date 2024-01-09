Дакар-2024. Корнехо выиграл 4-й этап и стал лидером ралли в зачете мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Аль-Саламия – Эль-Хуфуф). Представитель «Хонды» «Начо» Корнехо выиграл спецучасток и опередил Росса Бранча на «Хиро» в общем зачете в классе мотоциклов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии