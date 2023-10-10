В «Зените» считают, что в УЕФА поддались шантажу «известных стран и федераций»: «Это не лезет ни в какие ворота!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить решение допустить к международным турнирам юношеские российские сборные.
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