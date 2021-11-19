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Общественный транспорт в Уссурийске работает хорошо: Александр Черныш

Общественный транспорт в Уссурийске работает хорошо: Александр Черныш

В интервью UssurMedia председатель уссурийской Думы Александр Черныш оценил состояние общественного транспорта в городе.

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