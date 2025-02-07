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В Одессе гестаповцы сорвали попытку пустить под откос поезд

В Одессе гестаповцы сорвали попытку пустить под откос поезд

У сценаристов одесской СБУ опять диссонанс и несоответствие сюжетных линий — видать, пересменка. Отловив очередных партизан, действующих против режима, гестаповцы традиционно объяснили их мотивы не идейностью, а «поиском легких денег».

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