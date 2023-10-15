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Россия опровергает обвинения в снабжении ХАМАС: Запад использовал серые схемы с Украиной

Россия опровергает обвинения в снабжении ХАМАС: Запад использовал серые схемы с Украиной

Россия опровергает обвинения в снабжении ХАМАС: Запад использовал серые схемы с Украиной Елена ВайленкоОфициальный представитель МИД России Мария Захарова решительно опровергла обвинения Запада в причастности России к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами.

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