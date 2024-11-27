Работающим женщинам планируют дать больше времени для кормления детей

Работающим женщинам с маленькими детьми хотят предоставить больше времени для их кормления. Об этом 27 ноября заявил на заседании экспертного совета при заместителе председателя Государственной Думы Владиславе Даванкове по вопросам развития здравоохранения в Российской Федерации председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.
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