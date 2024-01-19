Суровые морозы и снегопад ожидаются на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

В грядущие выходные на погоду в Уссурийске окажет влияние уход гребня антициклона и пришедший ему на смену циклон.
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