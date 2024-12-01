«Пол-Лондона за месяц»: российская армия рекордно ускорила продвижение на Украине

МОСКВА, 1 декабря, ФедералПресс. Российские войска установили новый рекорд по темпам продвижения на Украине, освободив 235 квадратных километров за неделю, что стало самым высоким показателем с начала конфликта в 2022 году.
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