Магия Анчелотти — страшная сила! «Реал» выбил «Ман Сити» из Лиги чемпионов и вышел в полуфинал на «Баварию»

«Реал» Карло Анчелотти сумел отстоять гостевую ничью с «Сити» (1:1) и дожал команду Пепа Гвардиолы в серии пенальти (4:3), а в другом ответном полуфинальном матче ЛЧ «Бавария» победила дома «Арсенал» (1:0).
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