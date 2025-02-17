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Всё о женщинах

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Учёные: нет точного времени, за которое мы можем влюбиться

Учёные: нет точного времени, за которое мы можем влюбиться

У некоторых животных формируется привязанность к партнёру на всю жизнь за всего один день. Но что насчёт людей? Учёные из разных областей сходятся во мнении: не существует определённого количества дней, лет или сезонов, чтобы влюбиться.

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