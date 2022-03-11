VEON досрочно погасила кредит ВТБ на 30 млрд рублей

VEON погасила кредит ВТБ на 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Дочерняя компания досрочно погасила процентный кредит в размере 30 миллиардов рублей (приблизительно 259 миллионов долларов) в банке ВТБ в соответствии с его условиями.