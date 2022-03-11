Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Да кто косоглазых спрашивает, что России делать на Курилах? Или они хотят, чтобы у них ещё пару-тройку островов отобр...Закон РФ о налого...
  • andrei sid
    точные сроки не им решать а ПутинуЕС постепенно отк...
  • Валентина Литвяк
    не пропадет Россия без кенгуруАвстралия вводит ...

VEON досрочно погасила кредит ВТБ на 30 млрд рублей

VEON погасила кредит ВТБ на 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Дочерняя компания досрочно погасила процентный кредит в размере 30 миллиардов рублей (приблизительно 259 миллионов долларов) в банке ВТБ в соответствии с его условиями.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх