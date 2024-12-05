Машины спецслужб предлагают освободить от штрафов за нарушения ПДД

6 декабря на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект, который предусматривает освобождение от штрафов за нарушения ПДД с камер фотовидеофиксации собственников автомобилей с включенным проблесковым маячком синего цвета.
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