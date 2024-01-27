Трем семьям участников СВО из Иркутска передали ордена Мужества

Мэр города Руслан Болотов передал государственные награды родственникам Александра Голышева, Дмитрия Карпова и Алексея Цаплина, которые отдали свои жизни, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции, сообщает администрация города.
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