Племянница Ивана Бунина умерла в католическом пансионе в Бельгии

Писательница Татьяна Муромцева, племянница Ивана Бунина скончалась на территории Бельгии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу русской миссии во французской культурной ассоциации La Renaissance Francaise («Французский Ренессанс») Зою Арриньон.