The meeting of Putin, Trump and Zelensky is possible only in one case — Peskov

A trilateral meeting between Putin, Trump and Zelensky is possible only to fix agreements. This was stated to journalists by the press secretary of the President of the Russian Federation Dmitry Peskov.
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