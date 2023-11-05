В музеях Московского Кремля проходит выставка в честь первого маршала СССР Климента Ворошилова

В Парадном вестибюле Оружейной палаты проходит выставка, посвященная известному деятелю российской и советской истории — первому маршалу Советского Союза Клименту Ефремовичу Ворошилову, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.
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