ИИ научили анализировать снимки как настоящий врач-рентгенолог

Учёные теперь адаптируют программу для изучения трёхмерных снимков.Исследователи из Университета Арканзаса создали новый искусственный интеллект (ИИ) под названием ItpCtrl-AI, предназначенный для анализа рентгеновских снимков грудной клетки.
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