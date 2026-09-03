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Регионы России

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Вьетнам: в сервисном центре загорелся блок питания ПК при подключении

Вьетнам: в сервисном центре загорелся блок питания ПК при подключении

Загорелся блок питания модели VSP MEGA MAX VS750D, который не был новым: клиент передал его в сервис в рамках процедуры возврата по гарантии.

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