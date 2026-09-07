В Алма-Ате готовятся уничтожить последний памятник Ленину

В казахстанской Алма-Ате будет уничтожен последний памятник Владимиру Ленину. Скульптура, установленная на окраине города, в настоящее время закрыта баннерным ограждением, свидетельствующем о подготовке к сносу.
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