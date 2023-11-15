Стало известно, кто сможет получить налоговый вычет на ветеринарные услуги

Максимальная сумма вычета составит 50 тысяч рублей в год на одно животное. Получить налоговый вычет на ветеринарные услуги смогут только физические лица, которым животные принадлежат на праве собственности или другом законном основании.
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