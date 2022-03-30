Происшествия

10 подписчиков

В Иркутской области полицейские разыскали без вести пропавших мальчиков

В Иркутской области полицейские разыскали без вести пропавших мальчиков

Сотрудникам полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение двоих юношей, которые сутки назад пропали без вести в Зиминском районе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх