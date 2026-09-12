Абитуриенты ивановских вузов чаще выбирают энергетику, информатику и менеджмент

Стали известны предварительные итоги приёмной кампании в пяти ивановских вузах. На 2 081 бюджетное место подано более 30 тысяч заявлений, средний балл поступивших составил 67,1.
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