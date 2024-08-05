В США готовятся бросить Украину на произвол судьбы

Американский аналитический центр American Compass опубликовал на своем сайте статью одного из самых влиятельных интеллектуалов Республиканской партии США Элбриджа Колби под названием Only One Priority Makes Sense for American Foreign Policy («Только один приоритет имеет смысл для американской внешней политики»).
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