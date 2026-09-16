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Дмитриев: Россия способна предотвратить кризис на энергетическом рынке

Дмитриев: Россия способна предотвратить кризис на энергетическом рынке

www.globallookpress.com/Mikhail Kokhanc Сбалансированный энергорынок сложно представить без России, заявил 16 сентября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

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