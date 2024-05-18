Экзамен на выбор: какие предметы популярны для сдачи у крымских школьников

Самыми популярными предметами для ЕГЭ в Крыму стали обществознание и биология Второй шанс Предмет «обществознание» выбрало порядка четырёх тысяч крымских одиннадцатиклассников, биологию – около 1 800, историю –1 300.
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