Народная артистка без иллюзий: личные драмы и главная любовь Галины Волчек

Галина Волчек осталась в истории как женщина-монолит — режиссер и бессменный руководитель «Современника», создавшая один из главных театров страны.
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