5300 лет назад этот мужчина ввязался в драку, повредил руку...

﻿﻿.и бежал от преследователей своих в горах, но они догнали его и застрелили. Вспомните Эци, самую знаменитую ледяную мумию! Материал, находившийся во льду более 5000 лет, был обнаружен в 1991 году и с тех пор активно изучается.