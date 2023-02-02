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Глава МИД Лавров: Украину никто не пытается убедить вернуться к переговорам с Россией, президентом Зеленским манипулируют

Глава МИД Лавров: Украину никто не пытается убедить вернуться к переговорам с Россией, президентом Зеленским манипулируют

Украину никто не пытается убедить вернуться к переговорам с Российской Федерацией, президентом Владимиром Зеленским манипулируют.

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