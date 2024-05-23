Кадыров: в СВО приняли около 43,5 тысяч бойцов из Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) в зону боевых действий из региона отправилось около 43,5 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии