Профили на «Госуслугах» легко взломать. Схема работает через номера телефонов

В России обнаружена новая схема взлома профилей на «Госуслугах» с помощью старых SIM-картМошенники в России разработали эффективную схему взлома аккаунтов на портале «Госуслуги», от которой не существует защиты: они скупают старые SIM-карты, чьи номера часто привязаны к профилям, а потом используют сервис восстановления пароля, чтобы получить доступ к аккаунту.