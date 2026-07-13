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ФСБ пресекла попытку Украины совершить масштабные атаки БПЛА на военные аэродромы в Амурской и Челябинской области

ФСБ пресекла попытку Украины совершить масштабные атаки БПЛА на военные аэродромы в Амурской и Челябинской области

Российские спецслужбы задержали исполнителей и пособников, планировавших теракты на объектах «Украинка» и «Шагол»Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила масштабные террористические акты против военных аэродромов «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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