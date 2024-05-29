На Смоленщине осудили организатора незаконной миграции

Он с сообщникам организовал въезд на территорию РФ девятерых таджиков. Подсудимый - гражданин Республики Беларусь, знал, что въезд в нашу страну этим конкретным иностранцам запрещен по основаниям, предусмотренным законодательством, однако согласился помочь за вознаграждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии