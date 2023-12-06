Что такое искусственные землетрясения?

Отвечает Сергей Черкасов к. г.-м. н., директор Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского РАН «Искусственные» (созданные человеком) землетрясения могут быть как незапланированными, так и вызванными с различными целями.
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