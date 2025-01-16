Названы способы договориться о скидке при аренде жилья

Арендатор может сэкономить на аренде жилья в случае объективных причин, например, если квартира имеет серьезные недостатки, сообщила руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.
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